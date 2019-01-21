الإمارات تظهر بـ"لون جديد" أمام قرغيزستان في كأس آسيا (صورة)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يشتهر منتخب الإمارات بـ"الأبيض" ودائمًا ما كان يظهر باللون الأحمر كقميص بديل لكن الفريق الذي يستضيف النسخة الحالية من كأس آسيا سيظهر بلون جديد أمام قرغيزستان

وفي التفاصيل، يلتقي منتخب الإمارات مع نظيره منتخب قرغيزستان في دور الستة عشر ببطولة كأس آسيا 2019 لكرة القدم، الإثنين الساعة 20 بتوقيت السعودية، التي ستقام على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية.

وخلال الاجتماع الفني الخاص بالمباراة، تم اختيار كل منتخب للقميص الذي سيظهر به خلال المباراة، ولأول مرة في تاريخه ببطولة كآس آسيا، سيظهر المنتخب الإماراتي باللون الأخضر.

ويشتهر منتخب الإمارات بـ"الأبيض الإماراتي"، ودائما ما كان يظهر باللون الأحمر كقميص بديل، لكن الفريق الذي يستضيف النسخة الحالية من كأس آسيا سيظهر باللون الأخضر أمام منتخب قرغيزستان.

وظهر منتخب الإمارات باللون الأبيض التقليدي في الدور الأول، حيث تعادل مع البحرين بهدف لمثله، و بالنتيجة نفسها مع تايلاند، بينما فازت على الهند بثنائية نظيفة في الجولة الثانية.

واختارت الإمارات اللعب باللون الأخضر كبديل في هذه البطولة، بينما سيرتدي منتخب قرغيزستان اللون الأحمر للمرة الثالثة.

وارتدت قرغيزستان اللون الأبيض أمام الصين قبل أن تظهر باللون الأحمر في الجولتين الثانية والثالثة أمام كوريا الجنوبية والفلبين.

ويختار كل منتخب لونين مختلفين قبل انطلاق البطولة، ووقع اختيار الإمارات على الأبيض والأخضر وليس الأبيض والأحمر على عكس المعتاد.

كما تجدر الإشارة الى ان يوم الإثنين يشهد مباراتين اخريين ضمن الدور الـ16:

- السعودية vs اليابان

- أستراليا vs أوزبكستان

مصدر الصورة: arabia.as

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