منتخب الأردن يودع كأس آسيا 2019

أخبار الآن | دبي - الإمارات عربية المتحدة ( وكالات )

ودّع منتخب الأردن منافسات بطولة كأس آسيا الإمارات 2019 من الدور 16 بعدما انهزم امام فيتنام بركلات الترجيح .

وكانت مواجهة منتخب النشامى مع فيتنام انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي حسمها المنتخب الفيتنامي بأربعة أهداف لهدفين.

وتقدم منتخب الأردن بهدف السبق عبر بهاء عبد الرحمن بالدقيقة 39، وتعادل لفيتنام، كونج فيونج نجوين بالدقيقة 50.

طالت فترة جس النبض بين المنتخبين مع بداية المباراة، في ظل الحذر من تلقي هدف مباغت يربك حساباتهما.

وأعلن منتخب فيتنام عن بداية جيدة، عندما أغلق المساحات، وبدأ يفكر تدريجياً في فرض أسلوبه مما دفع النشامى للتراجع.

واعتمد فيتال بوركلمانز، مدرب الأردن، على طريقة 4-3-3، حيث تواجد في خط الوسط بهاء عبد الرحمن وسعيد مرجان وبني عطية الذين كانت عليهم مهمة تمويل والبخيت والتعمري والرواشدة.

ولم تكن هناك فرصة أمام مدافعي الأردن، للتقدم لمساندة الهجوم، في ظل سرعة لاعبي فيتنام في الانطلاقات الهجومية، خاصة فان دوك ونجوين هي وهونج دونج.

واعتمد منتخب الأردن في بناء هجماته على المهارات الفردية للتعمري والبخيت، لكنه افتقد للأداء الجماعي مما جعل خطورته على مرمى دانج فان لام، نادرة.

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