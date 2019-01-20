3 مباريات نارية اليوم في كأس آسيا.. إيران حذرة من عمان

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تنتظر جماهير بطولة كأس أمم آسيا، اليوم الأحد، إنطلاق 3 مباريات في إطار الدور الـ16، حيث تجمع الأولى المنتخب الأردني مع نظيره الفيتنامي (2 ظهراً بتوقيت السعودية)، والثانية بين تايلاند والصين (5 مساء بتوقيت السعودية). أمّا المباراة الثالثة (8 مساء بتوقيت السعودية)، فستكون عنواناً لمواجهة سيخوضها المنتخب الإيراني مع نظيره العماني.

المباراة الأولى (الأردن vs فيتنام - 2 ظهراً بتوقيت السعودية)

ويسعى المنتخب الأردني إلى تقديم أفضل أداءٍ في مباراة اليوم على أرض ستاد آل مكتوم في دبي. وسيتأهل الفائز في هذه المباراة لملاقاة الفائز من لقاء اليابان - السعودية الذي سيجري يوم الإثنين.

وحالياً، تتربع الأردن على عرش المرتبة الاولى في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، حيث فازت على أستراليا 1-0 وعلى سوريا 2-0 ثم تعادل مع منتخب فلسطين 0-0.

أمّا المنتخب الفيتنامي، فإنه يحافظ على مركزه الثالث ضمن المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط من ثلاث مباريات، بعدما خسر أمام العراق 2-3 وأمام إيران 0-2 وفاز على اليمن 2-0.

ماذا يقول مدرب الأردن؟

وبدوره، يقول مدرب المنتخب الأردني فيتال بوركلمانز: "فيتنام تعب بأسلوب فني مدهش للغاية وهي تمتاز بالأداء السريع، وأعتقد أنها مشكلة قد تواجهنا، ويمكن أن نتغلب عليها من خلال تفعيل مهارات لاعبي فريقي في هذا الجانب". وأكّد أنه "ينظر إلى المباراة باهتمام كبير، لأنه تعني الكثير بالنسبة له وللجمهور الأردني".

المباراة الثانية (الصين vs تايلاند - 5 مساء بتوقيت السعودية)

ومن ستاد هزاع بن زايد في مدينة العين، يسعى منتخبا الصين وتايلاند لبلوغ الدور ربع النهائي. فمن جهته، يطمح المنتخب الصيني للفوز اليوم بعد تأهله عن المجموعة الثالثة، محتلاً المركز الثاني فيها برصيد 6 نقاط من فوزين: الأول على الفليبين بنتيجة 3- 0 والثاني على قرغيزستان 2-1، فيما خسر صراع صدارة المجموعة أمام كوريا الجنوبية 0-2.

على جبهة المنتخب التايلاندي، فإنّ العمل متواصل لتحقيق أداء مثالي في مباراة اليوم. فقد تأهل المنتخب عن المجموعة الأولى التي بدأ منافساتها، بالخسارة أمام الهند 1-4 قبل الفوز على البحرين 1-0 والتعادل مع البلد المضيف الإمارات 1-1.

ماذا يقول المدير الفني لمنتخب الصين؟

من جهته، أكّد المدير الفني الفني للصين مارتشيللو ليبي أن "المنتخب التايلاندي لديه المقومات الكبيرة والرغبة في التأهل"، مشدداً على أن "فريقه سيبذل قصارى جهده للوصول إلى ربع النهائي"، وقال: "أرغب بالقول أننا راضون تماماً بالتأهل إلى هذا المرحلة من المسابقة، ولكننا لسنا جاهزون تماماً لأن لدينا بعض الإصابات التي نأمل أن يستعد اللاعبون عافيتهم بسرعة في هذا اللقاء".

مدرب تايلاند: سنبذل قصارى جهدنا للفوز

في المقابل، لفت مدرب تايلاند سيريساك يودارثاي إلى أنه "المنتخب قطع رحلة طويلة وشاقة للوصول إلى هذه المرحلة"، وقال: "رغبتنا أكيدة بالوصول إلى ربع النهائي، وأشعر أن اللاعبين مستعدون لتقديم كل ما لديهم وسنبذل قصارى جهدنا للفوز".

المباراة الثالثة (سلطنة عمان vs إيران - 8 مساء بتوقيت السعودية)

وهو اللقاء الأخير لليوم الذي يجمع سلطنة عمان مع إيران على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي. الفائز في هذه المباراة يتأهل ليتقابل في ربع النهائي، مع الفائز من لقاء تايلاند والصين.

وتصدر المنتخب الإيراني في الدور الأول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، حيث فاز على اليمن 5-0 وعلى فيتنام 2-0 ثم تعادل مع العراق 0-0.

أمّا المنتخب العماني، فاحتل المركز الثالث في المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط من 3 مباريات، بعدما خسر تركمانستان 1-2 وأمام اليابان 0-1 وفاز على تركمانستان 3-1.

مدرب منتخب عمان: سنواصل القتال

يقول مدرب منتخب عمان بيم فيربيك: "لا يهمني التصنيف الدولي للمنتخبات، في مثل هذه البطولات لا يهم ترتيبات المنتخبات في التصنيف، خاصة وأننا في الأدوار الإقصائية". وأضاف: "نحن سعداء بالمشاركة في هذه البطولة وخوض مثل هذه المباريات، والآن يتوقف الأمر علينا، حيث يجب أن نقدم كرة قدم جميلة ونواصل القتال حتى النهاية".

مدرب إيران: يجب أن نكون حذرين

أمّا كارلوس كيروش، مدرب منتخب إيران، فلفت إلى أنّ "فرص الفريقين متكافئة في المباراة ومنتخب عمان جيد جداً، وقد استعدا جيداً وحققا نتائج رائعة خلال العام الماضي، وقد لعبا 23 أو 24 مباراة، وخسرا مرتين أو 3 فقط".

وتابع: "يجب أن نكون حذرين في مواجهة المنتخب العماني.. فلديه مدرب جيد. لقد كان هذا المنتخب مميز جداً، وكلي ثقة أننا إذا لعبنا بمستوانا المعهود، وعبر اللاعبون عن أنفسهم فإننا سنتأهل للدور التالي".

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