العراق يفتتح مشواره الآسيوي بلقاء فيتنام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين المنتخب العراقي مع نظيره الفيتنامي في مباراة المنتخبين الافتتاحية في بطولة كأس آسيا 2019 لكرة القدم المقامة حاليا في الإمارات.

أسود الرافدين ينافسون ضمن المجموعة الرابعة ويخوضون مواجهتهم الثانية في منافسات المجموعة أمام اليمن يوم السبت المقبل ثم يختتمون مشاركتهم في دور المجموعات أمام الجارة إيران بعدها بأربعة أيام.



وأكد مدرب منتخب العراق السلوفيني سريتشكو كاتانيتش أنه يحترم المنتخب الفيتنامي لأسلوبهم في اللعب. فهم يركزون على تمتين خط الدفاع، بوضع خمسة لاعبين في الخلف، وأربعة في الوسط، ولاعب واحد في الخط الأمامي. كما يحرصون على البقاء خلف الكرة، حيث يتميز أداؤهم بزخم عال مع محاولة شن هجمات عكسية كما هو متبع في خطط اللعب الحديثة.

وأشاد كاتانيتش بلاعبي فريقه معتبرا أنه يملك لاعبين جيدين، وتاريخ مشرف للمنتخب، فالجميع يقول أن العراق نال اللقب عا م2007 ولكن ليس هناك الآن لاعب واحد في الفريق الحالي من ذلك المنتخب الذي فاز باللقب عام 2007. لذا فأن تلك البطولة لا علاقة لها بهذه النسخة.

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