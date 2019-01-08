السعودية أمام اختبار كوريا الشمالية في أمم آسيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )



يدخل المنتخب السعودي بكل ثقة وتفاؤل بتحقيق نتيجة إيجابية أمام نظيره الكوري الشمالي في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مكتوم بن راشد المكتوم في دبي في المجموعة الخامسة . أول لقاء للمنتخب السعودي في النسخة 17 من كأس آسيا يبقى في متناول لاعبي المدرب خوان انطونيو بيتزي لتسجيل بداية إيجابية في البطولة، لكن السعودية تقليديا تعاني في أول مباراة في من كأس آسيا ولم تحقق الفوز سو مرتين في أول لقاء في 1996 و 2011 .



السعودية صاحبة ثلاثة القاب في البطولة تتطلع الى تحقيق أول لقب لها منذ 1996 التي تم تنظيمها في الإمارات العربية المتحدة. وضمت قائمة منتخب السعودية فى بطولة كأس الأمم الآسيوية كلاً من، محمد العويس ووليد عبدالله ومحمد اليامي، وحمدان الشمراني وعبدالإله العمري وياسر الشهراني ومحمد البريك وعمر هوساوي ومحمد آل فتيل وعلي البليهي، وعبدالله الخيبري وعبدالله عطيف وإبراهيم غالب وأيمن الخليف وحسين المقهوي ونوح الموسى ويحيى الشهري وهتان باهبري وعبدالعزيز البيشي وعبدالرحمن غريب وسالم الدوسرى، وفهد المولد ومحمد الصيعرى.

المدرب بيتزي يضع خطته في غياب مسترجع الكرة سلمان الفرج الذي لم يتعاف من إصابته و سيخلفه نوح الموسى .

في المقابل حققت كوريا الشمالية أفضل إنجاز لها في البطولة الآسيوية باحتلال المركز الرابع عام 1980، وهي النسخة التي شاركت فيها لأول مرة. وشارك المنتخب الكوري الشمالية في البطولة بعدها أربع مرات، في عام 1992 ثم في النسخ الثلاثة الآخيرة ما بين 2011 و2019. وباستثناء انجازه في الكويت قبل 40 سنة، فشل المنتخب الكوري الشمالية في التأهل من دور المجموعات في بقية مشاركاته.

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