أوزبكستان تخطف الفوز أمام عُمان في كأس آسيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

خطف منتخب أوزبكستان فوزاً ثميناً أمام عُمان، عندما تخطاه بصعوبة بنتيجة هدفين لهدف، في المواجهة المثيرة التي جمعتهما الأربعاء، على استاد نادي الشارقة، ضمن مباريات المجموعة السادسة لكأس آسيا لكرة القدم.

وتصدر منتخب أوزبكستان برفقة اليابان المجموعة برصيد ثلاث نقاط لكليهما، فيما بقي منتخبا عُمان وتركمانستان بلا نقاط.

ثنائية أوزبكستان حملت توقيع عادل احمدوف "34"، وإلدور شومورودوف "86"، بينما سجل هدف عُمان محسن صالح "72".

واتسم أداء المنتخب العُماني بالتوازن والانضباط، وحاول مع مضي الوقت الاقتراب من المرمى الأوزبكي بحثاً عن التسجيل، لكنه لم يمتلك الخيارات الهجومية الفاعلة، حيث تحطمت الكرات العرضية عند أقدام دفاع أوبكستان بقيادة اسماعيلوف واحمدوف وشوكوروف وسيديكوف.

ومالت الأفضلية النسبية لصالح منتخب عُمان الذي كان الأكثر جرأة في الامتداد الهجومي معولاً على التناغم والتفاهم بين لاعبي خط وسطه حارب السعدي وأحمد كانو واليحمدي ورائد ومحسن جوهر.

ويلتقي المنتخب العُماني الأحد المقبل مع تركمانستان التي تشارك للمرة الأولى في تاريخها، قبل أن يواجه نظيره الياباني.

اقرا ايضا

رونالدو قد يعود لناديه السابق

