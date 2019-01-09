رونالدو قد يعود لناديه السابق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

ذكر موقع " فوكس سبورتس" أن النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو لا يستبعد إمكانية عودته للفريق الذي بدأ فيه مسيرته الكروية، سبورتينغ لشبونة البرتغالي، حيث يتوقع أن يعتزل هناك بصفة نهائية.

كما أكد الموقع أن رونالدو سعيد مع فريقه الجديد، مشيرا إلى أنه يسعى حالياً إلى تحقيق الأهداف التي رسمها بعد التحاقه إلى "السيدة العجوز".

وسأل أحد الصحفيين "الدون" بشأن إمكانية عودته إلى لشبونة، فأجاب متسائلا "هل سأعود إلى سبورتينغ مثلما فعل ناني؟"

قال "في كرة القدم، لا يمكنك أن تتنبأ بمستقبلك.. أموري جيدة حاليا في تورينو والكل يرحب بي بطريقة رائعة".

وأضاف "لا أعرف أين ستنتهي مسيرتي.. لكنني بخير وأرغب في مواصلة مشواري لبضعة سنوات مقبلة".

يشار إلى أن رونالدو دخل عالم المستديرة من بوابة سبورتينغ لشبونة، قبل أن يغادر صوب مانشستر يونايتد عام 2003، حيث بدأت نجوميته الحقيقية لينتقل لاحقا إلى ريال مدريد الإسباني عام 2009.

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