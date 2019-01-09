محمد صلاح أفضل لاعب افريقي في 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



فاز النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2018، فى حفل توزيع جوائز "كاف"، الذى أقيم في العاصمة السنغالية داكار.

وأصبح صلاح ثاني لاعب مصري يفوز بالجائزة بعد محمود الخطيب، لاعب النادي الأهلي السابق ورئيس مجلس إدارته الحالي، وحققها عام 1983، وكان اسمها جائزة الكرة الذهبية الإفريقية وتقدمها مجلة فرانس فوتبول، الفرنسية.

وشهد الحفل حضور رئيس السنغال ماكى سال، ورئيس رواندا بول كاجامى، ولاعب كرة القدم السابق ورئيس ليبيريا الحالى جورج وياه، وأحمد أحمد رئيس "كاف"، بجانب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد القاري، بحسب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

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