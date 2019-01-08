الأرجنتيني مارتينو مدربا جديدا لمنتخب المكسيك

أخبار الآن | مكسيكو - المكسيك ( وكالات )

تولى المدرب السابق للأرجنتين وفريق برشلونه الإسباني، خيراردو "تاتا" مارتينو منصب مدرب المنتخب المكسيكي لكرة القدم. الأرجنتيني بعد قيادته فريق أتلانتا يونايتد للفوز بلقب الدوري الأمريكي لكرة القدم إنتقل إلى المكسيك لتولى منصب المدرب خلفا للكولومبي ، خوان كارلوس أوسوريو، الذي يدرب حاليا منتخب الباراغواي.

مسؤولية المدرب البالغ من العمر 56 عاما قيادة المكسيك للمرة الأولى في مشوارها إلى ربع نهائي كأس العالم وذلك بعد اقصائها من دور ال16 في سبع مشاركات لها في كأس العالم.

العقد الذي وقعه الأرجنتيني مع الإتحاد المكسيكي لكرة القدم يمتد إلى مونديال قطر لعام 2022.

وستخوض المكسيك أول مباراتين لها تحت اشراف مارتينو عند التقائها وديا بتشيلي ثم بالباراغواي في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

إقرأ أيضا:

ليفربول يودع كأس الاتحاد الانجليزي مبكرا



