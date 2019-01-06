الهند تتغلب على تايلاند برباعية وتتصدر المجموعة الأولى

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

حقق المنتخب الهندي فوزًا كبيرًا على نظيره التايلاندي بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما بالجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الأولى بكأس أمم آسيا 2019 في الإمارات.

تقدم المنتخب الهندي بالهدف الأول بالدقيقة 27 عن طريق ركلة جزاء، سجلها سونيل شيتري، وتعادل لتايلاند تيراسيل دانغدا بالدقيقة 33.

وتقدم سونيل شيتري بالهدف الثاني للهند بالدقيقة 46 من زمن المباراة، قبل أن يضيف أنيرود تابا الهدف الثالث للهند.

وسجل آخر أهداف الهند والمباراة، اللاعب جيجي بالدقيقة 80 من زمن المباراة، ليقود منتخب بلاده لتحقيق انتصار كبير على تايلاند.

وبذلك يتصدر المنتخب الهندي المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، ويليه الإمارات المنتظم بنقطة واحدة، متساويًا مع البحرين صاحب المركز الثالث، ويتذيل تايلاند المجموعة.

المزيد:

قبيل لقائهما اليوم.. 4 حقائق عن المنتخبين السوري والفلسطيني