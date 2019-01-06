قبيل لقائهما اليوم.. 4 حقائق عن المنتخبين السوري والفلسطيني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تتحضر الجماهير العربية لمتابعة المباراة المنتظرة بين المنتخب السوري ونظيره الفلسطيني، اليوم الأحد (الساعة 7 مساءً بتوقيت السعودية)، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، في بطولة كأس آسيا التي تقام في الإمارات العربية المتحدة.

وقبيل إنطلاق المباراة، ثمّة 4 حقائق عن المنتخبين السوري والفلسطيني، وهي على النحو التالي:

4 حقائق حول مباراة فلسطين وسوريا المنتخب السوري المنتخب الفلسطيني 1- هو في المرتبة الـ74 بين منتخبات العالم تبعاً لتصنيفات "الفيفا" في المرتبة 99 بين منتخبات العالم 2- فاز 4 مرّات على المنتخب الفلسطيني وتعادل معه 3 مرّات فاز مرة واحدة على المنتخب السوري 3- هزّ الشباك الفلسطينية بـ12 هدفاً هزّ الشباك السورية بـ7 أهداف 4- تأهل لكأس آسيا 5 مرات وهذه المرّة هي السادسة يشارك للمرة الثانية في نهائيات كأس أمم آسيا بعد مشاركته في النسخة الماضية 2015، والتي خرج خرج فيها من دول المجموعات بعد الخسارة من الأردن والعراق واليابان.

مصدر الصورة:منتخب فلسطين - afp

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