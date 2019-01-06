قبيل لقائهما اليوم.. 4 حقائق عن المنتخبين السوري والفلسطيني
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
تتحضر الجماهير العربية لمتابعة المباراة المنتظرة بين المنتخب السوري ونظيره الفلسطيني، اليوم الأحد (الساعة 7 مساءً بتوقيت السعودية)، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، في بطولة كأس آسيا التي تقام في الإمارات العربية المتحدة.
وقبيل إنطلاق المباراة، ثمّة 4 حقائق عن المنتخبين السوري والفلسطيني، وهي على النحو التالي:
|المنتخب السوري
|المنتخب الفلسطيني
|1- هو في المرتبة الـ74 بين منتخبات العالم تبعاً لتصنيفات "الفيفا"
|في المرتبة 99 بين منتخبات العالم
|2- فاز 4 مرّات على المنتخب الفلسطيني وتعادل معه 3 مرّات
|فاز مرة واحدة على المنتخب السوري
|3- هزّ الشباك الفلسطينية بـ12 هدفاً
|هزّ الشباك السورية بـ7 أهداف
|4- تأهل لكأس آسيا 5 مرات وهذه المرّة هي السادسة
|يشارك للمرة الثانية في نهائيات كأس أمم آسيا بعد مشاركته في النسخة الماضية 2015، والتي خرج خرج فيها من دول المجموعات بعد الخسارة من الأردن والعراق واليابان.
مصدر الصورة:منتخب فلسطين - afp
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