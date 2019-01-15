سوريا تودع كأس آسيا واستراليا تتأهل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

ودع المنتخب السوري رسمياً بطولة نهائي كأس أسيا 2019 بعد خسارته في الثواني الأخيرة أمام نظيره الاسترالي بهدفين مقابل ثلاثة في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة في ختام دور المجموعات

وبهذه الخسارة حجر المنتخب الاسترالي مكاناً له في دور ثمن النهائي من البطولة كثاني المجموعة الثانية ب6 نقاط، بينما غادر "نسور قاسيون" البطولة بحلولهم في المركز الرابع بنقطة وحيدة.

حيث تقدم المنتخب الأسترالي في الشوط الأول بهدف الشاب الصاعد أوير مابيل في الدقيقة 41، قبل أن يعادل المنتخب السوري بعدها مباشرة عن طريق عمر خريبين.

وتقدمت أستراليا مرة أخرى في الشوط الثاني عن طريق كريستوفر إيكونوميديس في الدقيقة 54، قبل أن يعيد النجم عمر السومة سوريا للمباراة في الدقيقة 80 بضربة جزاء.

وتقدمت أستراليا مرة أخرى في الشوط الثاني عن طريق كريستوفر إيكونوميديس في الدقيقة 54، قبل أن يعيد النجم عمر السومة سوريا للمباراة في الدقيقة 80 بضربة جزاء.

وحسم الأسترالي عزيز بيهيتش المباراة بتسديدة صاروخية في الوقت بدل الضائع، ليهدي الانتصار لأستراليا، ويخرج سوريا، رغم تقديمها لمستوى قوياً.

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