سيرينا تعود بقوة في أستراليا المفتوحة

أخبار الآن | ميلبورن - استراليا - (وكالات)

استهلت سيرينا وليامز مشوارها نحو معادلة الرقم القياسي بالحصول على اربعةٍ وعشرين لقبا في البطولاتِ الأربع الكبرى بفوزٍ ساحق 6-صفر و6-2 على الألمانية غير المصنفة تاتيانا ماريا في الدور الأول لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وكانت سيرينا قد خسرت اربعٍٍ وعشرين نقطة في ظهورِها الأول في البطولاتِ الأربع الكبرى منذ هجومها على الحَـكم في نهائي أميركا المفتوحة العام الماضي، فقط أمام ماريا.

وأنهت اللاعبة الأميركية المباراة في 49 دقيقة فقط من الفرصة الثانية لحسم المواجهة عندما أطاحت ماريا، وهي جارتها أيضا، بضربة خلفية خارج الملعب.

وستلعب سيرينا في الدور الثاني ضد بينغ شواي أو أوجيني بوشار.

ويذكر أن اللاعبة الفائزة بلقب بطولة أستراليا المفتوحة سبع مرات، كانت حاملا، عندما نالت لقبها 23 في البطولات الأربع الكبرى في ملبورن بارك، وأظهرت أنها لم تفقد قوتها الساحقة ولياقتها في مباراة بين أُمين باستاد رود ليفر.

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