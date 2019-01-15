سان جرمان يسعى لخطف دي يونغ من برشلونة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

أكدت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان أصبح قاب قوسين أو أدنى، من اقتناص التوقيع مع الهولندي فر ينكي دي يونج ، بعد نهاية الموسم الجاري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن نجم أياكس أمستردام، والذي يعد هدفا لنادي برشلونة الإسباني ، سينضم لصفوف سان جيرمان، مقابل 70 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة أن النادي الفرنسي، متفائل جدًا بأن الصفقة ستتم قريبًا، فيما سيحصل صاحب الـ21 عاما، على 10 ملايين يورو سنويا.

لكنها أشارت إلى أن العقبة الوحيدة أمام سان جيرمان، في طريق التعاقد مع دي يونج، هي أن النادي على وشك خرق قواعد اللعب المالي النظيف، وسيتوجب عليه إيجاد مصادر بديلة للدخل، لتفادي أي عقوبات.

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