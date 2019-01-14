مدرب "ليفربول" يتحدث عن "أكبر أخطائه"

أخبار الآن| دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عقب فوز نادي "ليفربول" بركلة جزاء سدّدها النجم المصري محمد صلاح في مرمى برايتون في المباراة الاخيرة التي جمعتهما، السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ22 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، خرج مدرب النادي الانجليزي يورغن كلوب عن صمته متحدثاً عن الفوز الذي تحقق وسط الكثير من الصعوبات.

وفي تصريح له لموقع "ليفربول إيكو"، أكّد كلوب أنّ "أحد أكبر الاخطاء خلال مسيرته تمثل في عدم التعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني (26 عاماً)، خلال فترة تدريبه لبوروسيا دورتموند"، موضحاً أنّه "اجتمع مع ماني في مكتبه بمفردهما خلال تلك فترة تدريبه دوترموند بين العام 2008 و2015، لكنه لم يتخذ خطوة استقدامه إلى النادي نظراً لعدم تأكده حينها مما يمكن أن يضيفه السنغالي للفريق".

وقال: "إنه لاعب رائع.. وقد منحتني الحياة فرصة ثانية للعمل معه، وأتمنى أن نستغلها معاً".

ولعب ماني ضمن صفوف رد بول سالزبورغ في أعقاب أولمبياد 2012 في لندن، والتقى كلوب عام 2014 لكن الأخير لم يقم بضمه إلى دوترموند. وعليه، رحل السنغالي إلى صفوف ساوثمبتون الإنجليزي بقيادة الهولندي رونالد كومان، مقابل 15 مليون دولار.

وفي العام 2016، استعان كلوب بماني لتدعيم ليفربول مقابل 44 مليون دولار، علماً أن الأخير مدّد تعاقده مع غريقه ساوثمبتون لمدة 5 أعوام أخرى.

ومنذ انضمامه إلى ليفربول، خاض ماني 76 مباراة في الدوري الممتاز، و19 مباراة في دوري أبطال أوروبا، مسجلاً 31 هدفاً.

للمزيد:

سولشار يشيد بـ"دي خيا" ويعتبره أفضل حارس في تاريخ يونايتد