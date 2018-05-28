143 ألف توقيع على عريضة لمعاقبة راموس بسبب إصابة صلاح

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

وقع أكثر من 143 ألف مشجع على عريضة مقدمة للاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم تطالب بمعاقبة الإسباني سيرجيو راموس عقب إصابته المصري محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت والذي توج به ريال مدريد.

وجاء في نص العريضة أن راموس يعد مثالاً سيئا لجيل جديد من لاعبي كرة القدم، لأنه استخدم أساليب سيئة لقتل المباراة، وإعطاء المكسب لفريقه دون نزاهة، ومن ثم، فإنه يجب على الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اتخاذ قرارت صارمة ضد راموس واللاعبين المماثلين له،وذلك باستخدام تسجيلات الفيديو الخاصة بالمباريات للحفاظ على روح اللعبة من هؤلاء الأشخاص.



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