سيرجيو راموس.. أشرس لاعب إسباني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ألفة الجامي)



سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الذي تحول لعدو لأحباء نجم ليفربول الإنجليزي المصري محمد صلاح بالإضافة إلى سمعته كمدافع عنيف جدا، يُعرف بقوته البدنية وقلة إصاباته . لكنه أيضا يعرف بتاريخه الحافل في كسر الرقم القياسي لعدد البطاقات الصفراء والحمراء بدوري أبطال أوروبا.



هذا التاريخ يذكره العالم اليوم بعد تورطه في اقصاء محمد صلاح من نهائيات كأس العالم.

ماهو تاريخ راموس مع البطاقات الملونة؟

يعرف سيرجيو راموس الذي يحب مشاهدة مصارعة الثيران بأنه اللاعب الأكثر خشونة في تاريخ الدوري الإسباني



متجاوزاً جويكو الشهير بـ"جزار بلباو" في الثمانينات، وبابلو ألفارو الذي لعب لعدة فرق، بالإضافة إلى تشافي أغوادو لاعب ريال سرقسطة.

وكان الرقم القياسي لعدد الكروت الحمراء في الدوري الإسباني مسجلاً باسم أغوادو وألفارو بعدد 18 بطاقة حمراء، لكن قائد ريال مدريد تجاوزهما عندما كسر الرقم في ديسمبر الماضي وحصل على بطاقته رقم 19 في تاريخ مشاركاته في الدوري الإسباني، بينما حصل على 24 بطاقة حمراء في جميع البطولات التي شارك بها مع فريق العاصمة مدريد.

وحصل راموس على 250 بطاقة صفراء في تاريخه، ويبقى أحد أكثر اللاعبين حصولاً على البطاقات في تاريخ "الكلاسيكو" عندما يواجه برشلونة، بواقع 5 بطاقات.



وتجاوز راموس رقم البطاقات الملونة لأسطورة مانشستر يونايتد بول سكولز، عندما حصل على البطاقة رقم 37 (بينها 33 صفراء) أثناء ارتكابه أحد أخطائه المعهودة خلال مباراة فريقه ريال مدريد أمام باريس سان جرمان

ولا ينسى المتابعون تدخلات راموس الخشنة على ليونيل ميسي قائد برشلونة، وأبرزها عندما كان فريقه خاسراً بخماسية لا رد لها أمام برشلونة عام 2010، راموس هو أكثر لاعب تحصل على بطاقات حمراء في تاريخ الليغا وفي سجله 22 حالة طرد، هو أكثر لاعب إسباني تدخل بعنف على الخصوم.

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