أمل جديد.. محمد صلاح سيلعب كأس العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أفاد المسؤولون في نادي ليفربول الإنكليزي بأنه تم إجراء أشعة على كتف محمد صلاح لاعب الفريق الإنكليزي ونجم منتخب مصر، وأفادت نتيجتها بأن اللاعب أصيب بجزع في أربطة مفصل الكتف.

وكان صلاح قد تعرض للإصابة أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا مساء أمس السبت وخرج في الدقيقة 29 من المباراة بسبب عدم تمكنه من اللعب.

وخلال المتابعة الهاتفية، التي يجريها الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني الأول، بالجهاز الطبي لنادي ليفربول للاطمئنان على حالة محمد صلاح، أعرب الدكتور أبو العلا عن تفاؤله بأن يلحق صلاح بمباريات كأس العالم وفق هذا التشخيص.

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وتضاربت الأنباء حول حجم إصابة الفرعون المصري، بعدما أكدت بعض التقارير الإنجليزية أنه سيغيب عن كأس العالم المقررة منتصف الشهر المقبل، بينما "يوروسبورت عربية" تلقت أنباء مبشرة من طبيب المنتخب المصري وطارق سليمان الطبيب السابق للمنتخب بأن اللاعب سيلحق بالمونديال.

وفي هذا الإطار كشف خالد عبد العزيز وزير الرياضة المصري في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر مطمئنا المصريين أن التشخيص الدقيق للإصابة أثبت أن محمد صلاح أصيب بِجِذْع في أربطة مفصل الكتف، مضيفا أن المدة المتوقعة للعلاج ستمتد لأسبوعين فقط.

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