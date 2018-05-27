دموع محمد صلاح تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



اشعلت إصابة النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، وخروجه من ملعب المباراة بالدموع، موقع التواصل الاجتماعي تويتر.



ودشن مستخدمو تويتر، عدة «هاشتاجات»، للهجوم على سيرجيو راموس، لاعب ريال مدريد، والذي تسبب في إصابة صلاح، احتلت قائمة الأكثر قراءة على تويتر، منها: «#كلنا_ليفربول»، «#كلنا_صلاح»، «#UCLfinal»، بالإضافة إلى العديد من الهاشتجات المسيئة إلى راموس.



وتعرض صلاح لاحتكاك عنيف من الإسباني سيرجيو راموس قائد الريال، حيث أعاقه من كتفه فارتطم بعنف فى الأرض، مما جعله لا يستطيع استكمال المباراة.



اقرا ايضا

ريال مدريد يتوج ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

محمد صلاح يتعرض للإصابة في نهائي دوري الأبطال

مغردون يتضرعون بالدعاء عبر تويتر لمحمد صلاح