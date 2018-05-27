ريال مدريد يتوج ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

توج نادي ريال مدريد ببطولة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم للمرة الثالثة عشرة، بعد فوزه على ليفربول بثلاثة اهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف.

وسجل اهداف الريال كل من اللاعب كريم بنزيمة قبل أن يعادل ساديو ماني النتيجة بعد 4 دقائق.

وبعد دقيقتين من نزوله أرض الملعب سجل جاريث بيل الهدف الثاني لريال مدريد، ثم عاد ليسجل الهدف الثالث بتسديدة بعيدة أفلتت من يد حارس ليفربول

