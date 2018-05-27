مغردون يتضرعون بالدعاء عبر تويتر لمحمد صلاح

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

تعرض النجم المصري محمد صلاح لإصابة في الكتف بعد تدخل عنيف من مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس، مما اضطره للخروج من أرض الملعب في الدقيقة ٣٠ من الشوط الأول لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد.

ضج تويتر بالتعليق على خروج صلاح عبر عدة وسوم تصدرت المركز الأول والتي كان أبرزها #ليفربول_ريال_مدريد #محمد_صلاح #على_راموس.

لنشر تغريداتكم عن المواضيع التي تهمكم وأكثر المواضيع رواجا في العالم العربي غردوا لنا على حسابنا على تويتر @akhbar



إقرأ ايضاً:

مذيع سعودي شهير يعمل في حراج بن قاسم لكسب الرزق

مصريون يحتفون بزواج زميلهم السعودي القحطاني (فيديو)