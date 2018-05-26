محمد صلاح يتعرض للإصابة في نهائي دوري الأبطال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

لم يستطع محمد صلاح نجم فريق نادي ليفربول إكمال المباراة مع ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا التي تجري الآن في كييف بعد التحامه مع سيرجيو راموس مدافع الريال.

وتسبب المدافع الدولي الإسباني في إصابة لاعب العام في إنجلترا في احتكاك قوي، تعرض على إثره محمد صلاح لإصابة قوية في الكتف، تألم كثيرًا بسببها واضطر لمغادرة الملعب، ودخل مكانه اللاعب الإنجليزي آدم لالانا.



اقرا ايضا

أبطال أوروبا: أرقام خاصة بطرفي النهائي ريال مدريد- ليفريول

ليفربول يواجه الريال في نهائي دوري الأبطال.. من سيتوج؟