ليفربول يواجه الريال في نهائي دوري الأبطال

أخبار الآن | كييف - أوكرانيا - (وكالات)

تحتضن العاصمة الأوكرانية كييف اليوم، نهائي دوري أبطال أوروبا ، وسط رغبة ريال مدريد في تأكيد تفوقه للعام الثالث على التوالي، وطموح ليفربول لانتزاع العرش القاري. وفي انتظار المباراة التي تتطلع إليها الجماهير

وتجاهل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الحديث عن أن الريال، الفائز باللقب 12 مرة سابقة، هو المرشح الأبرز للفوز بالمباراة، بينما قال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إن خبرة الريال الأخيرة في المسابقة لن تكون ذات قيمة عندما تبدأ المباراة.

وكان زيدان وكلوب في مزاج معتدل عندما واجها وسائل الإعلام قبل أن يخوض فريقيهما آخر مران قبل المباراة.

وقال كلوب إن خبرة ريال مدريد الكبيرة ستعطيهم الثقة للفوز للمرة الثالثة على التوالي بلقب دوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أن فريقه لديه كل الفرص للتتويج باللقب الأوروبي السادس.

وقال كلوب :"الخبرة أمر مهم. واثق تماما من أن اللحظة التي ستسبق المباراة سيكون ريال مدريد أكثر ثقة منا، ولكن المباراة لا تنتهي في هذه اللحظة، إنها تبدأ".

وأضاف: "عندما ترى ريال مدريد يلعب تقول (إنهم حقا أقوياء) ولكنهم لم يواجهونا من قبل".

وأكد: "لم يتوقع أحد وصولنا إلى هنا، ولكننا هنا لأننا ليفربول. لسنا فقط فريقا جيدا يمارس كرة القدم. هذا الفريق لديه في حمضه النووي إن بإمكانه الذهاب إلى الأشياء الكبيرة".

وقال كلوب، الذي يلعب المباراة النهائية الثانية له في دوري أبطال أوروبا بعدما خسر نهائي 2013 مع فريق بوروسيا دورتموند أمام بايرن ميونخ، إن لديه أقوى دكة بدلاء حظى بها في الفترة الأخيرة.

وأضاف :"نحن في موقف أفضل بكثير مما كنا عليه قبل أسابيع (بسبب الإصابات).

وقال :" كل اللاعبين هنا باستثناء المصابين".

وكان لكلوب وزيدان كلمات احترام لبعضهما البعض، ولكن اللاعب الفرنسي السابق استبعد الاعتقاد بأن ريال مدريد هو المرشح الأبرز للفوز.

وقال زيدان: "يمكن للناس الحديث عن المرشح الأبرز، ولكننا نعلم أن الأمر ليس منوطا بهذا. لسنا المرشح الأبرز، ولا هم".

وأضاف: "دائما ما تكون الفرص متساوية في المباريات النهائية. يتعين علينا أن نلعب كلنا مباراة عظيمة في محاولة للفوز. لا نرى أنفسنا أننا المرشح الأبرز ولا نأخذ أي شيء كأمر مسلم به".

وفي حال الفوز باللقب، يصبح اللاعب الفرنسي الدولي السابق أول مدرب يفوز بالكأس الأوروبية ثلاث مرات على التوالي مع نفس النادي.

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