باريس سان جيرمان يعلن عودة مهاجمه البرازيلي نيمار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن عودة مهاجمه البرازيلي نيمار للتدريب عقب خضوعه لعملية جراحية في القدم قبل شهرين، وذلك استعدادا للمشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم الشهر المقبل.

وكان قد خضع المهاجم الدولي لجراحة في قدمه اليمنى قبل شهرين بعد معاناته من كسر في مشط قدمه في 25 فبراير/شباط الماضي.

وقال سان جيرمان في بيان "سيبدأ نيمار استعداداته البدنية بالكرة غدا، أظهرت فحوصات اليوم أن حالة مشط قدمه مرضية تماما".

وخضع نيمار (26 عاما)، المنتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في أغسطس /اب 2017 في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو (265.11 مليون دولار)، لجراحة في الثالث من مارس/ اذار الماضي لكنه من المتوقع أن يكون جاهزا للمشاركة في كأس العالم التي تنطلق في 14 من الشهر المقبل.

وغاب نيمار عن آخر شهرين من الموسم الحالي لكنه سيكون حاضرا في ملعب بارك دي برينس في وقت لاحق يوم السبت عندما يلتقي فريقه مع ضيفه استاد رين ويستلم درع البطولة.

اقرأ أيضا:

15 دقيقة من المشي تحسن صحة وسلوك أطفالنا