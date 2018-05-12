15 دقيقة من المشي تحسن صحة وسلوك أطفالنا

أخبار الآن | دبي - الإمارات (غرفة الأخبار)

تكفي 15 دقيقة فقط من التمرينات الرياضية يوميا لتعزير صحة الأطفال وحمايتهم من الأمراض ، وفق ما كشفته دراسة بريطانية حديثة.

الورقة البحثية لمبادرة "ديلي ميل" العلمية أكدت أن منح الأطفال خمس عشرة دقيقة من النشاط البدني خلال يومهم الدراسي ، يحسن لياقتهم البدنية وسلوكـَهم اليومي، كما يساعد على مكافحة ارتفاع مستويات السمنة.

قادت الدراسة مجموعة ً من الباحثين من كليات مختلفة من العلوم الصحية والرياضة في بريطانيا، وأجرت تجاربها على نحو 400 تلميذ وتلميذة في مدرستين ابتدائيتين مختلفتين .

وخضع كل طفل لتقييم أولي، بالإضافة إلى متابعة في وقت لاحق في العام الدراسي.

ولاحظ الباحثون تغيرات إيجابية على سلوك الأطفال الذين شاركوا في الدراسة ، الأمر الذي اسهم في رفع نتائجهم وعلاماتهم الدراسية.

البحث البريطاني اقتراح إدراج سياسيةٍ رياضية تعتمد على نتائج هذه الدراسة، من خلال تشجيع الأطفال على ممارسة الركض والمشي لمدة 15 دقيقة يوميا، إضافة إلى حصصهم الرياضية الاعتيادية.

ولفتت نتائج هذه الدراسة انتباه عددٍ من البلدان مثل هولندا وبلجيكا بالإضافة إلى الولايات المتحدة.

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