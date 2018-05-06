7 فوائد صحية لسمك السلمون.. تعرف عليها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يحب الجميع سمك السلمون ويتفننون في طهيه، لذا تعرفوا على القيمة الغذائية الموجودة في سمك السلمون و فوائده الصحية التي أوصي خبراء التغذية بتناوله أياً كانت الحالة الصحية التي تثير قلق الإنسان.ويعتبر السلمون من بين أفضل الأطعمة للقلب والدماغ والبشرة والعظام والعيون والشعر.

إليكم ما يحتويه السلمون وأهم فوائده:

القيم الغذائية. توفر حصة السلمون البالغ وزنها 113 غراماً 22 غراماً من البروتين، و13 غراماً من الدهون منها 9 غرامات من الدهون الصحية. ويبلغ عدد السعرات الحرارية في هذا المقدار 22 سعرة فقط، في الوقت الذي يزوّد في الجسم بحصة مشبعة من البروتين والدهون.



الفيتامينات والمعادن. يحتوي سمك السلمون على نسبة جيدة من فيتامين "أ" و"د" و"ب"، والكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والفسفور والسيلينيوم. وتساعد أحماض أوميغا 3 الدهنية على تحسين وظائف الدماغ والذاكرة.



صحة العظام. يحتوي سمك السلمون على بروتين يسمّى كالسيتونين يحسن كثافة العظام عن طريق تحسين امتصاص الجسم للكالسيوم. كذلك يساعد السلمون على تجنب مشاكل المفاصل.



أمراض القلب. تقلل أحماض أوميغا3 الدهنية من الالتهابات والكولسترول، ويساعد ذلك على الوقاية من أمراض القلب. وتمتاز حصة السلمون (113 غراماً) بأنها تحتوي على 50 ملغ من الكولسترول الضار، وكثير من الكولسترول الجيد الذي يطرد النوعية الضارة من الجسم.



نوعية النوم. يساعد تناول السلمون على النوم العميق لأنه يحتوي على نسبة جيدة من هرمون التربتوفان الذي يساعد على الاسترخاء وتخفيف الآلام.



العيون. تحمي الأحماض الدهنية التي يحتويها السلمون العيون من الجفاف، كما تقلل مضادات الأكسدة التي يتميز بها من أمراض أخرى تؤثر على الإبصار.



الدماغ. من المفيد للأطفال تناول السلمون لزيادة التركيز ونشاط الدماغ. تحسن الدهون الجيدة التي يحتويها السلمون من القدرات المعرفية، وتحمي الأطفال من الاضطرابات الذهنية.

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