اليوم العالمي لنظافة الأيدي.. حملة لمكافحة عدوى "الإنتان"

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (نضال عمرية)

في الخامس من شهر مايو/ أيار من كل عام ،يحتفل العالم باليوم العالمي لنظافة الأيدي ، يومٌ يُسلـَط الضوء فيه على أهمية نظافة الأيدي في الرعاية الصحية.

شعارُ حملة هذا العام هو "الأمر بأيديكم .. امنعوا الإنتان في مرافق الرعاية الصحية"... الإنتان هو مرضُ تسمم الدم .



هذا الشعار يوضح العلاقة المهمة بين الممارسات الجيدة للوقاية من العدوى ومكافحتها، مثل غسل اليدين، ومنع الإنتان .



منظمة الصحة العالمية تدعو المرافق الصحية إلى منع الإنتان المرتبط بالرعاية الصحية من خلال نظافة الأيدي واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من العدوى ومكافحتها.



الإنتان حالة قد تـُودي بالحياة، تـَنشأ عندما تـَتسبَّب استجابة ُالجسم للعدوى في إصابة أنسجته وأعضائه ، وقد يؤدِّي إلى فشل عدد من أعضاء الجسم، وقد يفضي إلى الوفاة، ما لم يُكتشف في وقت مبكر ويُعالج على الفور.



كذلك يعد الإنتان إحدى المضاعفات الخطيرة للعدوى، لا سيَّما في البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان ذات الدخل المتوسط، حيث يمثل أحد الأسباب الرئيسية لإصابة الأمهات وحديثي الولادة بالأمراض ووفياتهم.



تشير التقديرات إلى أن الإنتان يؤثِّر على أكثر من 30 مليون مريض سنوياً في جميع أنحاء العالم، ويسود الاعتقاد بأن المعدلات العالمية للإصابة بالإنتان تنمو بسرعة.



خلال حملة اليوم العالمي لنظافة الأيادي هذا العام ، تدعو منظمة الصحة العالمية البلدان ومرافق الرعاية الصحية إلى تعزيز برامج الوقاية من العدوى ومكافحتها .



و تعمل منظمة الصحة العالمية مع الشركاء على تحسين فرص الحصول على علاجات جيدة ومأمونة وميسورة التكلفة ضد الإنتان.



تـَحِدُ نظافة الأيادي كما ينبغي من خطر الإصابة بالعدوى المرتبطة بالرعاية الصحية، وفي وسعها كذلك أن تُنقِذَ حياة ثمانية ملايين شخص كل عام في المستشفيات لوحدها.

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