تعرفوا على تمارين السكوات سر شد جسم النجمات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

هل تعلمون ما هي تمارين السكوات Squat وما فائدتها على صحتكم وشد جسمكم؟



السكوات Squat واحدةٌ من أشكال رياضة الرشاقة الّتي تُمارس للحصول على القوام الممشوق والتَّخلُص من التَّرهلات والدهون في منطقة الأرداف والأفخاد والمؤخرة؛ وتُمارس بشكلٍ أكبر بين النساء رغبةً في الحصول على نحتٍ وشدٍّ لهذه المناطق، وتُعرف هذه الرياضة أيضاً باسم رياضة القرفصاء.



رياضة السكوات من الرياضات التي يجب أن تُؤدّى بحذرٍ وانتباهٍ شديدين حتى لا تَحدث أي مضاعفاتٍ جانبيّةٍ خصوصاً لمنطقتي الركبة والظهر من خلال اتّباع ما يلي القيام بتمارين التحمية وتهيئة العضلات لممارسة الرياضة. الوقوف بشكلٍ منتصب مع مباعدة الساقين عن بعضهما البعض، ومدّ الذراعين إلى الأمام متباعدين بمحاذاة الصدر.



ثني الركبتين إلى الأمام مع الحفاظ على مباعدة الساقين ومدّ الذراعين ودفع المؤخرة للخلف، مع مراعاة الحفاظ على استقامة الظهر وألا تتعدى الركبتين أصابع القدمين. العودة إلى وضع الوقوف السابق وتكرار هذا التمرين بعددٍ معيّنٍ عشر مراتٍ أو عشرين مرةً مع زيادة العدد يوميّاً. يمكن أن يضاف إلى هذا التمرين حَمْل بعض الأوزان في اليدين لزيادة الشَّد.



تُمارس رياضة السكوات بأساليبٍ مختلفٍة ولكنها تَصُب في نفس المبدأ وهو القرفصاء ثمّ الوقوف عدّة مرات ومن إحدى الطرق عوضاً عن مد الذراعين إلى الأمام يمكن وضع اليدين خلف الرأس بحيث تتلامس أطراف الأصابع في موازاة الكتفين، ثمّ القيام بالتمرين من ثني الركبتين بحيث لا تخرج عن مستوى أصابع القدمين ودفع المؤخّرة للخلف قدر المستطاع.



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