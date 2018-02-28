أمنية الطفل أوسكار تحققت.. محمد صلاح زاره في منزله

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



بعد تألق لافت للنجم المصري محمد صلاح في صفوف ليفربول هذا الموسم، حيث أحرز 32 هدفاً في 38 مباراة، وذلك خلال عامه الأول مع الفريق الإنكليزي، إلا أنه تألق أيضا في لفتة إنسانية خارج البساط الأخضر، حيث حقق أمنية الطفل أوسكار بريدسون، أحد محبيه ومشجعيه بزيارته في منزله.

فمنذ أسبوع، طلب من الطفل بريدسون في واجبه المدرسي المنزلي أن يستخدم كلمات تنتهي بحروف (ng) بالإنكليزية، وكانت الكلمة الأولي التي كتبها «ملك» (king)، وكان يقصد بها لاعبه المفضل محمد صلاح، وسجل بعدها بعض الرسوم للاعب وتاجاً وأهرامات ومقطعاً من أغنية شهيرة يرددها محبو صلاح في ليفربول.

وقامت والدة بريدسون بنشر صورة واجبه المنزلي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ووصلت التغريدة إلى اللاعب المصري وأعرب عن اهتمامه للقاء الطفل أوسكار، وبالفعل بعد ذلك بأسبوع زاره في المنزل.

واكتشف صلاح أن الطفل قد عانى من المرض، وأجرى ثلاث جراحات في مجرى الهواء، لذلك طلب من النادي تمويل أوسكار.

وحضر أوسكار ووالدته في ملعب إنفيلد، مباراة ليفربول ضد ويست هام. وفاز ليفربول 4 - 1 وأحرز منهم صلاح هدفا، مما جعلها مباراة رائعة في حياة أوسكار حسب ما وصفت والدته في تغريدتها على حسابها الشخصي.

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