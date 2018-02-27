رسميًا: تحديد موعد كلاسيكو الإياب بين برشلونة وريال مدريد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن خافيير تيباس رئيسُ رابطةِ الدوري الإسباني لكرة القدم، عن موعدِ إقامةِ مباراةِ إيابِ الكلاسيكو، بين برشلونة ونظيرهِ ريال مدريد، ضمنَ منافساتِ الجولة الـ36 من الليغا.

أوضحَ تيباس خلالَ مقابلته مع إذاعةِ "كادينا سير" الإسبانية، أنهُ قد تمَ تحديدُ يومِ الأحد الموافق 6 من شهر مايو/أيار القادم في تمام الساعة 8:45 موعدًا لإقامةِ الكلاسيكو على ملعبِ كامب نو.



وأشار رئيس رابطة الليغا أن لقاء الذهاب الذي أقيم في الساعة الواحدة ظهرًا كان من أجل تمكين المشاهدين في الصين من متابعة اللقاء، بينما جاء اختيار الساعة 20:45 لمباراة الإياب، ليتناسب مع المتابعين في أمريكا.

وكان برشلونة قد حقق فوزًا كبيرًا على ريال مدريد بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب سانتياغو بيرنابيو، ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من الليغا.

ويقترب البارسا من حسم لقب الليغا بتصدره لجدول الترتيب برصيد 65 نقطة وبفارق 14 نقطة كاملة عن المنافس التقليدى ريال مدريد صاحب المركز الثالث برصيد 51 نقطة، فيما يأتى أتلتيكو مدريد فى الوصافة برصيد 58 نقطة.

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