إليكم أبرز الفضائح في عالم كرة القدم

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

طفت في الآونة الاخيرة ظاهرة التحرش على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام، وبحسب ما يرد فان المتحرشين ليسوا فقط من عالم السياسة او الاعمال او الفن، بل ايضا من عالم الرياضة.

وفي هذا الاطار، أثارت السقطة الأخيرة لكريستيانو رونالدو مع عارضة الأزياء رايان وإلحاحه لمقابلتها في الفندق، ضجة واسعة في الصحف العالمية مثل "صن" البريطانية.

إلّا أنّ رونالدو ليس النجم الأوّل أو الأخير الذي يتعرض لفضيحة من هذا النوع، فدائماً ما يطالعنا أحد النجوم بواقعة تثير الجدل وتحيطه بالشبهات.

برشلونة يقتنص تعادلا ثمينا أمام تشيلسي

نستعرض لكم عددًا من أبرز الفضائح التي طاردت أشهر لاعبي كرة القدم.

خيانة جون تيري لصديقه واين بريدج مع زوجته

أثار رد فعل واين بريدج، مدافع مانشيستر سيتي السابق، ضجة واسعة بعد أن كشف في تصريح له عن علاقة جمعت زوجته بجون تيري.

وظهرت تفاصيل القضية المزعومة عندما رفض واين بريدج مصافحة تيري، فاللاعبان كانا صديقين قبل تلك الواقعة، وجمعهما فريق تشيلسي والمنتخب الوطني لإنكلترا، إلا أنه وبعد تلك الواقعة رفض واين بريدج اللعب في المنتخب.

روني يخون زوجته أثناء حملها

تعرض واين روني، المهاجم السابق لمانشستر يونايتد، لموجات نقد واسعة بعد مزاعم بعض الصحف العالمية مثل "صن" في آب 2017 بوجود علاقة جمعته بفتاة غير زوجته أثناء فترة حملها؛ الأمر الذي قابله ضجة واسعة ونشر العديد من التقارير وقتها من قبل وسائل الإعلام حول تلك الواقعة.

في البرازيل.. هدف يحول مباراة كرة قدم الى شجار دام (فيديو)

فضيحة نجوم فرنسا مع زاهية ديهار

تعجبت مجلة "باري ماتش" الفرنسية من تصريح زاهية ديهيار.

وقد أتت هذه التصريحات بعد تورّط كلٍّ من فرانك ريبيري وكريم بنزيما وسيدني جوفو بشبهة علاقة جنسية معها أمام القضاء الفرنسي في 2014، في وقت كان عمرها أقل من 18 سنة.

فضيحة اشلي كول

تعددت غراميات أشلي كول نجم تشيلسي السابق ولاعب لوس أنجلوس الأمريكي، وكان آخرها سبباً لتركه زوجته شيريل كول.

وكانت أبرز علاقة، تلك التي جمعته بعارضة الأزياء صونيا ويلد، والتي سربت رسائل أثبتت علاقة جنسية بينهما، وتناولتها جريدة صن.

كما جمعته علاقة شهيرة بـ"فيكي جو" سكرتيرة نادي ليفربول، والتي دامت لعدة سنوات.

برشلونة يضم صاروخ غريميو بـ40 مليون يورو