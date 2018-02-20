في البرازيل.. هدف يحول مباراة كرة قدم الى شجار دام (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

الالتزام بالروح الرياضية يتطلب التعامل باحترام ومحبة قبل وأثناء وبعد الأحداث الرياضية.

لكن بعض الرياضيين او مشجعي الرياضة يتملكهم الغضب سريعا ولا يمكنهم السيطرة على ردود افعالهم فيقعون في المحظور.

وهذا تماما ما حصل في البرازيل خلال مباراة لكرة القدم.

حيث تحولت مباراة كرة قدم بين فريقي "أوبيراريو" و"كومرسيال" في البرازيل إلى معركة دامية حيث هاجم لاعب "أوبيراريو" جيفرسون ريس جالب الكرات بسبب فرحه لهدف حققه لاعبو "كومرسال".

وتظهر لقطات الفيديو المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي كيف انهال جيفرسون ريس بالضرب على رأس رجل يسعى لحماية نفسه.

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