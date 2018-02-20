برشلونة يضم صاروخ غريميو بـ40 مليون يورو

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)



اتفق ناديا برشلونة الإسباني وغريميو البرازيلي، لانتقال آرثر ميلو لاعب وسط الثاني إلى الأول، حسبما أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، وقالت الصحيفة إن اجتماعا جمع ممثلي الناديين واللاعب ذا الـ 21 عاما، أثمر عن الاتفاق الذي ينتقل بموجبه آرثر إلى فريق برشلونة، مقابل 40 مليون يورو حسب تقديرات وسائل إعلام.

ومن المرجح أن ينضم اللاعب إلى الفريق الكتالوني في يناير من العام المقبل، إلا أن اجتماعات أخرى بين كل الأطراف، الثلاثاء والأربعاء، ستحسم الموعد الدقيق لإتمام الصفقة، ويعتقد أن قيمة الصفقة تصل إلى 30 مليون يورو، فضلا عن 10 ملايين أخرى تدفع حسب مشاركات وإنجازات اللاعب مع برشلونة، ويعد آرثر أحد المواهب الواعدة في كرة القدم البرازيلية، وسبقت له المشاركة مع منتخبي البرازيل تحت 17 و20 عاما.

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