رسميا.. برشلونة يعلن وجهة ماسكيرانو الجديدة

أخبار الآن | برشلونة - اسبانيا - (وكالات)

أعلن نادي برشلونة الاسباني عن وجهة النجم الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو مدافع الفريق الجديد، بعد الإعلان عن رحيله بشكل رسمي بالأمس دون الكشف عن وجهته.

جاء هذا في بيان مقتضب نشره الموقع الرسمي للنادي الكتالوني، وأكد خلاله أن اللاعب سينضم لصفوف فريق هيبي فورتشين الصيني في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد البيان أن النادي قد توصل لإتفاق مع نظيره الصيني على انتقال ماسكيرانو له في الـ 26 من شهر يناير الجاري، وبعد أن يخوض اللاعب مباراة العودة بربع نهائي كأس الملك أمام إسبانيول".

وسيشارك لاعب خط الوسط خافيير ماسكيرانو للمرة الأخيرة مع نادي برشلونة في مواجهة إسبانيول في إياب الدور ربع النهائي من كأس إسبانيا يوم الخميس، في حين سيقوم بتوديع جماهير في ملعب كامب نو.

وانضم خافيير ماسكيرانو إلى هيبي فورتشن الصيني مقابل مبلغ قدره 5.5 مليون يورو وسيرتدي معه القميص رقم 14 ، وذلك بعد مسيرة استمرت لمدة سبع سنوات مع برشلونة شارك خلالها في أكثر من 300 مباراة.



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