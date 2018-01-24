هكذا تحضر دبي لإنطلاق موسم 2018 من الماراثون الأكبر بالمنطقة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تبذل العديد من الإدارات في حكومة دبي، جهوداً كبيرة من أجل إنجاح ماراثون دبي، وهو الفعالية ذات مستوى عالمي في ألعاب القوى يوم 26 يناير/كانون الثاني الجاري. يشارك أكثر من 30 ألف متسابق في الماراثون الذي يقام برعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي.

ويتهيأ عدد كبير من الأفراد منتسبي الشرطة وموظفي هيئة الطرق والمواصلات وفرق من بلدية دبي وطواقم الإسعاف والطواقم الطبية، من أجل القيام بدورهم في هذا الحدث الرياضي، والذي سيغطي مسافة الماراثون بأكملها.

ويعتبر هذا السباق الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي واحدا من الكثير من الفعاليات الرياضية ذات المستوى العالمي التي تقام في المدينة، ويمتد ماراثون دبي لمسافة 42 كم على شوارع المدينة، ويتم إغلاق العديد من الشوارع لمدة نصف يوم.

ومع اجتماع هذا العدد الضخم للمشاركة في الفعالية الرياضية الأكبر في الشرق الأوسط فيما يتعلق بعدد المشاركين، تلعب الخدمات اللوجستية دورا جوهريا، وتقدم إدارات حكومة دبي المختلفة الخبرات والمهنية العالية، حتى يوم إقامة الماراثون ما يضمن سيره بشكل آمن ودون حدوث أي مشاكل لأي من المتسابقين.

وقال مدير الماراثون بيتر كونيرتون، إن مدينة دبي، أصبحت ذات خبرة كبيرة وضليعة في إقامة وتنظيم بطولات عالمية وفعاليات ذات مستوى دولي، ولكن الحجم الكبير للماراثون يجعل من إقامته تحديا حقيقيا.

وأضاف: "نحن نقدر كثيرا التعاون الذي تقدمه الكثير من المؤسسات الحكومية، وأسسنا وطورنا معهم علاقات قائمة على الثقة، ونشعر بالسعادة للالتقاء مجددا في الأسابيع التي تسبق يوم الحدث الكبير من أجل إكمال الخطط، وإلقاء نظرة عن قرب على مسار الماراثون، والأماكن التي يجب التركيز عليها فيما يتعلق بالأمن والسلامة".

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وأشار إلى أنه بالإضافة إلى الدعم المقدم من مجلس دبي الرياضي، يتم العمل عن كثب مع شرطة دبي للأمن والحماية، ودائرة البحث الجنائي ودائرة السير.

وقال: "إنها عبارة عن جهود جماعية، وبفضل شرطة دبي وخدمات إسعاف دبي، وهيئة المواصلات والطرق، وبلدية دبي وسلطة صحة دبي، استطعنا أن نوحد جهودنا جنبا إلى جنب مع المتطوعين معنا لجعل هذه الفعالية الرياضية ناجحة بكل المقاييس لكل فئة من فئات السباق".

ومع اقتراب موعد انطلاق الحدث الكبير، والذي سيشهد تنافس رياضيين مثل تاميرات تولا واسيليفيتش ميرجيا ووركنيش ديجيفا، للحصول على جائزة المركز الأول وقيمتها 200 ألف دولار، التقى المنظمون ممثلي إدارات حكومة دبي، لمراجعة الأمور المتعلقة بمسارات سباق الماراثون، وسباقي 10 و4 كيلومترات العائليين.

أقسام الماراثون ونقطة البداية والنهاية

ويتضمن مهرجان ماراثون دبي ثلاثة سباقات "السباق الرئيس للمحترفين ومسافته 42.195 كيلومتراً، وسباق النخبة ومسافته 10 كيلومترات، والسباق الجماهيري للعائلات والأطفال ومسافته 3 كيلومترات"، وسينطلق السباق الرئيس يوم الجمعة المقبل من أمام أكاديمية شرطة دبي بمنطقة أم سقيم مروراً بشاطئ جميرا في الاتجاهين، ويتبعه السباقان الآخران.

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