تقنية الفيديو قد تضرب موعدا تاريخيا في كأس العالم بروسيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد فيليب فلوكه، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن تقنية الفيديو سيتم تطبيقها في بطولة كأس العالم المقبلة، لمقرر إقامتها في روسيا صيف العام الحالي 2018. كما أوضح فلوكه أن القرار النهائي سيتم حسمه يوم 2 مارس 2018، خلال الاجتماع السنوي للمجلس الدولي لكرة القدم.

وبحسب صحيفة "سكاى سبورتس" أكد فلوكه للصحفيين أن التكنولوجيا التى تم استخدامها فى الدورى الإيطالى، والدورى الألمانى، ومباريات الكأس فى إنجلترا، سيتم استخدامها أيضاً فى كأس العالم "روسيا 2018". وصرح فلوكه: "تقنية الفيديو.. أعتقد أنه من الرائع أن نستخدم التكنولوجيا فى كرة القدم لأنها أيضا مسألة عدالة.. نحن نتحدث الآن مع الكثير من شركات التكنولوجيا حول ما نود القيام به فى المونديال".

إقرأ: رسميا: سانشيز إلى مانشستر يونايتد ومخيتاريان إلى أرسنال

وأضاف فلوكه: "نحن نتحدث الآن مع الكثير من شركات التكنولوجيا حول ما نود القيام به في المونديال، لكن القرار النهائي فيما يخص هذا الأمر سوف يتخذ يوم 2 مارس المقبل أثناء انعقاد الاجتماع السنوي لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم".

ويتكون مجلس الاتحاد الدولي من 4 هيئات إنجليزية لكل هيئة صوت واحد فقط، بينما الفيفا يكون له 4 أصوات، ويمرر أي قانون جديد بشرط الموافقة عليه بأغلبية 6 أصوات خلال عملية التصويت. يذكر أن تقنية الفيديو يتم استخدامها هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإيطالي والدوري الألماني.

إقرأ أيضا: فيدرر يتأهل لمواجهة بيرديتش في ربع نهائي استراليا



