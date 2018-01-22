فيدرر يتأهل لمواجهة بيرديتش في ربع نهائي استراليا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بلغَ روجر فيدرر دورَ الثمانية لبطولةِ استراليا المفتوحة للتنس للمرةِ 14 في مسيرتهِ يوم الاثنين لكن الأمور لم تسر كيفما يشاءُ دوما أمامَ المجري مارتون فوتشوفيتش المصنف 80 على العالم. ولم يكن اللاعب السويسري البالغ من العمر 36 عاما في أفضلِ حالاتهِ في ملعبِ رود ليفر الذي غمرتهُ أشعة الشمس لكنهُ انتزعَ الفوز بنتيجة 6-4 و7-6 و6-2 ليضربَ موعدا مع التشيكي توماس برديتش في دور الثمانية.

كان من المنتظر أن تكون المجموعة سهلة للسويسري روجيه فيدرير المصنف الثاني عالميا لكن المفاجآة أن منافسه عقد الحسابات بينما خبرة فيدرير منحت الأفضلية له بنتيجة 6-4. لكن الغريب هو استمرار قوة فوكسوفيتش حتى المجموعة الثانية التي قاوم فيها حتى وصل إلى شوط كسر التعادل، الذي حسمته خبرة فيديرر فقط!

إقرأ: ميسي يشعل سباق الحذاء الذهبي وكين يحافظ على الصدارة

لاحقاً أصبحت الأمور أسهل، التقدم بمجموعتين يسهل الأمور من خلال ثقة التقدم وتراجع رغبة الخصم قليلاً ليحسم فيديرر المجموعة الثالثة بنتيجة (6_2) بهذا الأداء الذهني والبدني أيضاً، لن تكون المهمة سهلة أبداً أمام بيرديتش، الذي يبدو وأنه يعيش أفضل فتراته، تمكن اليوم من الفوز على فونيني بثلاث مجموعات نظيفة تفاصيلها (6_1) (6_4) (6_4).

إقرأ أيضا: بعد إصابته في وجهه رونالدو يسرع للإطمئنان على ملامحه