ميسي يشعل سباق الحذاء الذهبي وكين يحافظ على الصدارة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أشعلَ ليونيل ميسي نجم برشلونة سباقَ الحذاءِ الذهبي بعدَ تسجيلهِ هدفين في شباك ريال بيتيس خلالَ المباراة التي انتهت بفوز البرسا بخماسية نظيفة. وعززَ ميسي تربعهُ على صدارةِ هدافي الدوري الإسباني رافعاً رصيدهُ إلى 19 هدف، وصعدَ إلى المركزِ الثالث في سباقِ الحذاء الذهبي خلفَ هاري كين المتصدر.

وتمكن هاري كين من تسجيل هدف توتنهام الوحيد في مواجهة ساوثامبتون التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ليرفع رصيده إلى 21 هدف في بطولة الدوري الإنجليزي. واشتد الصراع بين الهدافين بعد دخول ميسي إلى دائرة المنافسة بقوة، فهناك 6 لاعبين ينافسون بقوة للفوز بجائزة الحذاء الذهبي التي تمنح لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية.

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ويحتسب الهدف بنقطتين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، بينما يحتسب الهدف بنقطة ونصف للدوريات المصنفة ما بين 6 إلى 11، أما باقي الدوريات فيكون الهدف بها بنقطة واحدة فقط.

هاري كين (توتنهام): 21 هدف - 42 نقطة

شيرو إيموبيلي (لاتسيو): 20 هدف - 40 نقطة

إدينسون كافاني (باريس سان جيرمان): 20 هدف - 40 نقطة

ليونيل ميسي (برشلونة): 19 هدف - 36 نقطة

محمد صلاح (ليفربول): 18 هدف - 36 نقطة

ماورو إيكارد (إنتر ميلان): 18 هدف - 36 نقطة

روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ): 17 هدف - 34 نقطة

راداميل فالكاو (موناكو): 16 هدف - 32 نقطة

سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي): 16 هدف- 32 نقطة

نبيل فقير (ليون): 16 هدف - 34 نقطة

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