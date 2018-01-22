الثنائي "ميسي" و "سواريز" يحققان أرقاما شخصية وفرحة لبرشلونة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



من دون أدنى شك أن الثنائي "ليونيل ميسي" و "لويس سواريز" هما صانعان لفرجة النادي الكتالوني وفرحة جماهيره، فمنذ رحيل الحليف "نيمار" تمكن النجمان من تعويض الغياب الكبير الذي خلفه عبر صنع الأهداف والفرص، فهما لا يكتفيان بمساندة بعضهما، بل هما العنصران الحاسمان في مباريات نادي "برشلونة"..

هذا الأسبوع أي الـ20 من الدوري الإسباني، هو أسبوع مميز بشكل كبير بالنسبة للنجمين "ميسي" و "سواريز"، فقد تمكنا من تحقيق أرقام شخصية خلال الفوز الساحق لفريقهما برشلونة خارج أرضه على "ريال بيتيس"، وبفضل هذه الأهداف استطاع فريق برشلونة الفوز على "بيتيس" بخمسة أهداف نظيفة خلال المباراة..

وبتسجيل "ميسي" لهدفين في مرمى أصحاب الأرض لم يواصل فقط تصدره لقائمة هدافي الدوري برصيد 19 هدفا بل حقق أيضا رقما قياسيا لم يسبقه إليه أحد من لاعبي "ليغا"، وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات فإن ميسي أصبح أول لاعب في الدوري الإسباني يسجل 25 هدفًا أو أكثر في المواسم الـ 10 الأخيرة في جميع البطولات..

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