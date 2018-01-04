ما الذي يريد "ميسي" تطويره؟ وهل يتطلع للتدريب بعد الإعتزال؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (goal)

يعتبر اللاعب "ليونيل ميسي" مهاجم ونجم نادي برشلونة الإسباني واحدا من أعظم اللاعبين الذين لمسوا كرة القدم عبر التاريخ، ويعتبره البعض بالفعل الأفضل بين جميع تلك الأساطير الذين مروا على اللعبة..

وفق موقع (goal) هذا اللاعب الملقب بالبرغوث، الذي يتصدر قائمة الهدافين في تاريخه، يؤكد أنه يحتاج لبعض الوقت لتطوير نفسه، رغم إهداره فرصا قليلة من أصل 100 ركلة جزاء قام بتنفيذها خلال مسيرته الكروية.. وامتلاكه نسبة نجاح عالية على الملعب، يتمنى كل لاعبي الفريق امتلاكها.. لكن ميسي يتطلع إلى التدرب على ركلات الترجيح بشكل كاف، فهل يصبح مدربا على غرار "زيدان" وغيره من اللاعبين الكبار بعد المشوار الكروي التاريخي؟



في آخر تصريحاته الصحفية، قال ميسي "لا أريد أن أكون مدربا في المستقبل، ولكن ما زال هناك الكثير من الوقت فقد يتغير رأيي"..، كما تابع حديثه عن ما يقوم به داخل المنزل، مؤكدا أن داخل المسجد "لا يجري التكلم عن كرة القدم، فالحديث يكون فقط خلال حدث مهم "برشلونة" ومنتخب "الأرجنتين"، في نفس الوقت يؤكد أن شعور الأبوة هو أفضل شعور عاشه في حياته، أما ما يتمناه دوما، قال: " أعيش حياة مثالية من وجهة نظري، أتمنى فقط لو أنني استطيع السير مع عائلتي بدون أن يوقفني الجمهور في كل خطوة، شعور الأبوة هو أفضل شعور عشته في حياتي".

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