رسميا: سانشيز إلى مانشستر يونايتد ومخيتاريان إلى أرسنال

أخبار الآن | لندن - بريطانيا (وكالات)

أبرم مانشستر يونايتد وارسنال الانجليزيين صفقة تبادلية تقضي بانتقال أليكسيس سانشيز لصفوف الشياطين الحمر، بينما سيذهب هنريك مخيتاريان الى النادي اللندني. وانضم سانشيز البالغ من العمر تسعة وعشرين عاما الذي كان عقده ينتهي مع أرسنال بنهاية الموسم الحالي، إلى اليونايتد بعد انسحاب غريمه مانشستر سيتي المتصدر من سباق التعاقد مع الدولي التشيلي.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن سانشيز، الذي سيرتدي القميص الشهير رقم سبعة، انضم للنادي في عقد مدته أربع سنوات ونصف بينما أعلن أرسنال أن قائد منتخب أرمينيا مخيتاريان، الذي أكمل عامه 29 يوم الأحد، وقع عقدا طويل الأمد مع النادي.

وقال سانشيز "السعادة لا تسعني بالانضمام إلى أكبر ناد في العالم. فرصة اللعب في هذا الملعب التاريخي (أولد ترافورد) والعمل مع جوزيه مورينيو شيء لا يمكن رفضه. "فخور لأني أصبحت أول لاعب من تشيلي ينضم للفريق الأول لمانشستر يونايتد وأتمنى أن أثبت لجماهيرنا في جميع أنحاء العالم لماذا حرص النادي على التعاقد معي".

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وغاب سانشيز عن فوز أرسنال 4-1 على كريستال بالاس يوم السبت الماضي في الدوري للخضوع للفحص الطبي في مانشستر في اليوم التالي. وكان بإمكان سانشيز أن ينضم في صفقة انتقال حر إلى أي ناد يريد بعد انتهاء عقده خلال نحو أربعة شهور لكن بعد إحجام سيتي عن إتمام الصفقة لأسباب مالية حث مورينيو ناديه على ضمه.

وقال مورينيو "أليكسيس أحد أفضل المهاجمين في العالم وسيكمل مجموعتنا من المهاجمين الشبان والموهوبين. سيضيف لنا الطموح والقوة والشخصية وكذلك المقومات التي يتسم بها لاعبو مانشستر يونايتد. "كما أنه من اللاعبين الذين يضيفون قوة للفريق ويجعلون الجماهير تشعر بالفخر بفكر ناديهم ومكانته".

وكان سانشيز قريبا من الانضمام إلى سيتي في نهاية أغسطس آب الماضي خلال فترة الانتقالات الصيفية لكن الصفقة فشلت لعدم قدرة ارسين فينجر مدرب أرسنال على التعاقد مع بديل.

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