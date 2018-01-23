إدموند يبلغ الدور قبل النهائي لبطولة أستراليا للتنس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (رويترز)

بلغ البريطاني كايل ادموند Kyle Edmund الدور قبل النهائي لبطولة استراليا المفتوحة للتنس، بعد فوزه على المصنف الثالث جريجور ديميتروفGrigor Dimitrov بثلاث مجموعات مقابل واحدة. ولم يقدم البلغاري أفضل مستوى له خلال المباراة التي أقيمت على ملعب رود ليفر، ما أتاح الفرصة لتأهل خصمه البريطاني لأول مرة دور الثمانية في البطولة العالمية.

وكسر ادموند إرسال منافسه بشكل حاسم بينما كانت النتيجة هي التعادل 4-4 في المجموعة الأولى وذلك بفضل ضربة أمامية هادرة بعد إرسال ثان ضعيف. وانتزع ديميتروف المجموعة الثانية لكنه لم يكن مرتاحا بشكل تام أمام ادموند الذي بدا في غاية القوة وكلفه خطأ مزدوج وهو متراجع 3-4 في المجموعة الثالثة غاليا.

وتبادل اللاعبان كسر الإرسال في المجموعة الرابعة لكن ادموند كسر إرسال منافسه ثانية ليتقدم 5-4 ويرسل لحسم المباراة.وشهد الشوط الأخير المتوتر ارتكاب ادموند لخطأ مزدوج لكن ضربة إرسال ساحقة دفعته نحو نقطة حسم اللقاء قبل أن يسدد ديميتروف ضربة خلفية إلى خارج الملعب وهو ما أكدته تقنية عين الصقر.

وادموند هو اللاعب البريطاني الوحيد في القرعة الرئيسية عقب انسحاب اندي موراي الفائز بثلاثة ألقاب للبطولات الأربع الكبرى بسبب خضوعه لجراحة في أعلى الفخذ.

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