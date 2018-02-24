دراسة توضح فوائد ممارسة كرة القدم على الصحة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشفت دراسة بريطانية حديثة أن ممارسي رياضة كرة القدم للترفيه يقل لديهم مستوى الكوليسترول وضغط الدم ومعدلِ ضربات القلب في الجسم، وذلك مقارنة بمن لا يمارسون الرياضة.

وقال فريق الدراسة إن كرة القدم قد تفيد الصحة بنفس القدر الناتج عن ممارسة بعض الرياضات الأخرى مثل الجري ورقص الزومبا، كما أن لها منافع اجتماعية وتحفيزية وتنافسية.

وقال أستاذ علوم الرياضات والصحة بجامعة ساذرن دنمرك في أودنسا بيتر كراستراب :"إن ممارسة كرة القدم وقاية وعلاج فعال وشامل من الأمراض التي قد تصاب بها، ولا ترتبط بالعمر أو النوع أو مستوى اللياقة أو المهارة في اللعب".

وتوصل العلماء إلى أن لعب كرة القدم أفضل بكثير لضغط الدم مقارنة بعدم ممارسة الرياضة، كما وجدوا أن مقدار الفائدة أكبر بالنسبة لمن عانوا من ارتفاع بسيط في ضغط الدم أو من هم مرضى بالفعل بارتفاع بسيط في ضغط الدم، وكان معدل ضربات القلب وقت الراحة لدى من يلعبون كرة القدم أبطأ بـ6 نبضات في الدقيقة مقارنة بمن لا يمارسون الرياضة.

وفي سياق آخر كشفت دراسة حديثة أن الموسيقى تخفف من الشعور بالألم، خاصة خلال ممارسة التمارين الرياضية، هذا وأثبت العلم الحديث أن الموسيقى تؤثر على الجهاز العصبي.

ووضع علماء من ألمانيا منظومة "جيمين" الموسيقية الرياضية، التي تبعث نغمات موسيقية مختلفة تتناسب وحركة الرياضي خلال قيامه بتمارين اللياقة البدنية، حيث يبدو الأمر كأنما الرياضي يشحن شخصيا موسيقى ترافق حركاته الشخصية.

وقد اكتشف علماء معهد ماكس بلانك للعلوم المعرفية والعصبية في مدينة لايبزغ، أن هذه الطريقة في تنفيذ تمارين اللياقة البدنية تخفض من حدة الشعور بالألم، حيث بعد 10 دقائق من التدريب انخفض الشعور بالألم بنسبة 10%، وعند بعضهم بلغت هذه النسبة 50%.

يذكر أن دراسات سابقة قد خلصت إلى أن الموسيقى تحد كثيرا من الألم والقلق، وأكدت انخفاض الشعور بالألم عند ممارسة الرياضة، بيد أنه مع هذه المنظومة الجديدة يبدو هذا التأثير أكثر وضوحا.

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