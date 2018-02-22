دراسة: العمل ليلا يرفع احتمالات الإصابة بالسكري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشفت دراسةُ طبية حديثة أن العملَ في وردياتٍ ليلية بوتيرةٍ غيرِ منتظمة يزيدُ احتمالاتِ الإصابة بمرضِ السكري من النوع الثاني.

وأظهرت النتائجُ أن العملَ في وردياتٍ ليلية أقلَ من ثلاثِ مراتٍ في الشهر، تزيدُ خطورة الإصابةِ بمعدلِ اربعٍٍ وعشرين في المئة أما العملُ ليلًا أكثرَ من ثماني مراتٍ في الشهر يزيدُ خطورة الإصابة بمعدلِ ستٍ وثلاثين في المئة .

وأوضحت الدراسة التي أجراها مختبر أمراض النوم بجامعة كولورادو على 270 ألف شخص في المملكة المتحدة، أن العمل في وردية مسائية، يتسبب في فوضى بمستويات السكر في الدم.

ووجدت الدراسة أن الذين يعملون في ورديات غير منتظمة أو تتسم بالتناوب، وتتضمن ورديات ليلية؛ أكثر عرضةً للإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري من الذين يعملون نهارًا فقط.

وقالت محررة الدراسة سيلين فيتر: "يعطل تناوب ورديات العمل، خاصةً العمل ليلًا، الإيقاعات البيولوجية، ومنها النوم، ويشير إلى زيادة خطر الاضطرابات الأيضية، ومنها داء السكري من النوع الثاني".

وتابعت سيلين: "العمل ليلًا بوتيرة دائمة ليس له صلة بزيادة خطورة مرض السكري. الذين يتكيفون مع العمل بثبات ليلًا، أكثر ميلًا بشكل طبيعي إلى الاستيقاظ في هذه الفترة من اليوم".

ونوهت الدراسة بأن الذين لا يستطيعون تجنب العمل ليلًا، يمكنهم الحد من المخاطر الصحية باتباع نظام غذائي صحي، ومتابعة وزنهم، والحصول على ما يكفي من النوم.



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