دراسة طبية تنفي الفوارق بين أنواع الحمية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

كشفت دراسة طبية حديثة أن فقدان الوزن يعتمد على تناول كميات قليلة من وجبات الطعام.



وقارنت الدراسة بين نوعين من الانظمة الغذائية، وهما النظام منخفض الدهون وقليل النشويات، ووجدت أن لا فرق في النتيجة بينهما.



ويرى الباحثون أن الاختيار بين هذين النظامين الغذائيين يعتمد على طبيعة ونمط حياة كل شخص مع تأكيدهم على أهمية الاعتدال والتوازن عند اتباع كل حمية على حدة.



نبه خبراء في التغذية إلى أن الحمية التي تعتمد على التقليل من الكربوهيدرات، ليست أكثر فائدة في خسارة الوزن، من الحمية القائمة على نقص الدهون.

ووجدت دراسة حديثة، أن الحميات تحدث أثرا متساويا في جسم الإنسان، ولذلك لا يجدر بمن يعانون السمنة أن يرجحوا كفة حمية واحدة فقط.

واعتمدت دراسة من جامعة ستانفورد على عينة من 609 أشخاص، نساء ورجالا، تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عاما، وقامت بإخضاعهم لنظامين من الحمية، أحدهما قليل الكربوهيدرات، والآخر قليل الدهون، واكتشفت في نهاية المطاف أن خسارة الوزن تمت بوتيرة واحدة.

المدرب الرياضي عمر موصلّي ليعطينا على النصائح الصحيحة لتساعدنا على حرق الدهون

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