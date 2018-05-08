"صحة دبي" تحظر تصوير المرضى في غرف العمليات

أخبار الآن | دبي - الإمارات ( وكالات )

أصدرت هيئة الصحة بدبي ممثلة بإدارة التنظيم الصحي تعميماً على كافة المنشآت الصحية والمهنيين الصحيين في إمارة دبي بمنع تصوير المرضى أثناء الإجراء الجراحي لغرض الدعاية والإعلان عن المنشأة أو الطبيب.



يأتي هذا القرار على خلفية قيام أطباء باستغلالهم مرضاهم في إعلانات تجارية، من خلال بث عمليات جراحية مباشرة لهم، بهدف الترويج للمستشفيات أو العيادات الخاصة التي يعملون فيها أو يملكونها، منتهكين بذلك أخلاقيات المهنة.

وشددت الهيئة على ضرورة التقيد بتدابير مكافحة العدوى والحد من أخطار العدوى المكتسبة بغرف العمليات، وعدم السماح لأي شخص غير أفراد الطاقم الطبي والمصرح لهم فقط بالدخول الى غرف العمليات، تفاديا لأية مخالفات أو إجراءات عقابية تترتب على ذلك، مؤكدة حرصها الكبير على تحقيق أقصى درجات السلامة للمرضى، وتوفير كافة المتطلبات والظروف المثالية التي تضمن إجراء جراحات آمنة وفقأ لأرقى المعايير العالمية.

وأوضح مدير إدارة التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي الدكتور مروان الملا ان هذا التعميم يأتي في الوقت الذي باتت تتزايد فيه ظاهرة قيام بعض الأفراد غير المرخصين بالدخول الى غرفة العمليات والتصوير بالفيديو مع البث المباشر لعمليات جراحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي (الانستجرام، وسناب شات وتويتر وغيرها)، واستغلال تلك الفيديوهات كدعاية للمركز أو للمنشأة الطبية أو الطبيب المعالج دون مراعاة لحقوق وخصوصية المرضى، وهو أمر غير مسموح به حتى في حال موافقة المريض على التصوير.

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