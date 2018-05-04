طائرات بدون طيار لإيصال شطائر الهمبرغر في دبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قامت احدى الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا بتجربة جديدة في مدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة قد تغير النمط التقليدي لخدمة توصيل الطعام والطلبات الى المستهلكين في البلاد.

اذ استطاعت هذه الشركة بواسطة طائرات بدون طيار او ما يُعرف بالدرونز، ايصال ما يقرب من تسعمئة شطيرة هامبورغر في يوم واحد لإحدى الفعاليات المقامة في مدينة دبي .

ويقول مسؤولون في الشركة ان التجربة الجديدة اسهل واسرع بكثير من وسائل التوصيل التقليدية نظرا لعدم وجود ما يعيق الطائرات المسيرة مثل اشارات المرور كما انها تستطيع الوصول الى مكان يصعب على الوسائل التقليدية الوصول اليه.

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