الإمارات تستضيف قرعة كأس آسيا بمشاركة 24 فريقا لأول مرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

تُسحبُ الجمعة َ قرعة ُ نهائياتِ كأس آسيا لكرةِ القدم التي تستضيفها الإمارات في يناير المقبل بمشاركة اربعة وعشرينَ فريقا للمرة الأولى.

وتشهدُ النسخة ُ السابعة َ عشرة مشاركة أحدَ عشر فريقا عربيا، بينَهم الإمارات البلدُ المستضيف.

وتلعب الإمارات في المجموعةِ الأولى وستفتُتَح البطولة ُ في الخامس من يناير باستاد مدينةِ زايد الرياضية الذي يشهدُ المباراة النهائية في أول فبراير.

ويضم التصنيف الأول بجانب الإمارات كل من إيران واستراليا حاملة اللقب واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية وهي المنتخبات التي ستمثل القارة في كأس العالم في روسيا في يونيو حزيران ويوليو تموز.

وتأتي سوريا والعراق بطل 2007 وقطر بجانب الصين وأوزبكستان وتايلاند في التصنيف الثاني.

وفي التصنيف الثالث يأتي لبنان والمنتخب الفلسطيني وسلطنة عمان والهند وفيتنام وقرغيزستان، التي تشارك للمرة الأولى، بينما تقع البحرين والأردن واليمن بجانب كوريا الشمالية والفلبين وتركمانستان في التصنيف الرابع.

وسيتم تقسيم المنتخبات إلى ست مجموعات على أن يتأهل الأول والثاني بالإضافة إلى أفضل أربعة فرق تحتل المركز الثالث إلى دور الستة عشر.

وتستضيف الإمارات البطولة في ثمانية ملاعب في أبوظبي ودبي والعين والشارقة.

ويشارك في سحب قرعة البطولة زهير بخيت لاعب منتخب الإمارات السابق الذي كان موجودا عندما خسرت بلاده في نهائي البطولة التي استضافتها عام 1996 بركلات الترجيح أمام السعودية.

وشارك بخيت في كأس آسيا مرتين بالإضافة إلى كأس الخليج ثلاث مرات وكأس العالم 1990.