التسوق الالكتروني.. خدمات وميزات تختصر الوقت

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)



مع بلوغ القرن الواحد والعشرين، وبعد ظهور الإنترنت في حياتنا وغزوهِ مختلف المجالات، بدا تأثيره جليا في حياتنا اليومية ومتطلباتها لاسيما التجارية منها والتسويقية، إذ برزت ظاهرة التسوق الإلكتروني بعد أن كانت عملية البيع والشراء عملية مبنية على التواجد في متاجر العرض والبيع، ونرى اليوم كيف أصبح التسوق جزءا من حياتنا اليومية يغنينا عن الذهاب الى المتاجر ويكسبنا الوقت وفي بعض الاحيان يوفر لنا اموالا بسبب التخفيضات المتاحة.

ومع هذا الإقبال تنمو مبيعات المتاجر الالكترونية على حساب المتاجر التقليدية



مثل ما قلت انه التسويق عبر الانترنت اصبح امرا ضروريا لحياتنا..ومن هذا المنطق انتم قمتم بهذا الموقع غلام بوكس، هل لك ان تخبرينا عن موقعكم وتجربتكم غلام بوكس؟



لاحظنا بتصفحنا للموقع، انه يتضمن صناديق للنساء وصناديق للرجال، نبدأ بالنساء طبعا..ماهي خصائص هذا الصندوق بالنسبة للمرأة؟ ماهي محتوياته؟ ماهي اهم المنتجات والبراندات العالمية فيه؟



هل يختلف بينه وبين الصندق المخصص لرجال؟ ماهي خصائص صندوق الرجال؟



بالنسبة لهذا الموقع، كيف يتم التسجيل؟ هل هو مجاني؟ ماهي الخطوات؟



مثلا انا سجلت في الموقع، ماهي الفوائد التي يمكن أن أتحصل عليها من خلال التسجيل؟



هل هذا الموقع يشمل كل بلدان العالم؟ ماهي اهم البلدان التي يشملها هذا الموقع؟



ماهو دور وسائل التواصل الاجتماعي في التسويق؟

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