ما هي حظوظ المنتخبات العربية في كأس العالم 2018؟

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة -



تشارك أربعة منتخبات عربية في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، التي ستنطلق في 14 يونيو/حزيران المقبل. ويمني الجمهور العربي النفس برؤية منتخبات مصر والسعودية وتونس والمغرب وهي تذهب بعيدا في المسابقة.. فما هي حظوظ كل منتخب عربي مشارك في كأس العالم بروسيا؟

السعودية

تأهل المنتخب السعودي لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018 للمرة الخامسة في تاريخه، والأولى منذ مونديال ألمانيا 2006، بفضل التألق اللافت لمهاجمه محمد السهلاوي الذي تصدر قائمة هدافي التصفيات المؤهلة لكأس العالم بـ 16 هدفا، بالتساوي مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي والإماراتي أحمد خليل، ويرى عبد الله فلاته، صحفي رياضي بجريدة المدينة السعودية، أن "هناك فرصة لتأهل المنتخب السعودي للدور الثاني رغم صعوبة المجموعة"..

وأضاف: "يعتقد البعض أن مجموعة السعودية سهلة، لكنها صعبة جدا لأنها تضم روسيا صاحبة الأرض والجمهور، ومنتخب أوروغواي القوي، بالإضافة إلى منتخب مصر الذي ستكون مباراتنا أمامه هي مباراة ديربي. لكن المنتخب السعودي سيبذل قصارى جهده للتأهل للدور الثاني"، وفق موقع "BBC"..

مصر

رغم أن مصر كان لها شرف تمثيل الدول العربية في نهائيات كأس العالم في ثاني بطولة ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عام 1934، انتظر الفراعنة عقودا طويلة من أجل العودة للمشاركة في المونديال. ونجح المدير الفني الراحل محمود الجوهري في قيادة مصر للتأهل لكأس العالم عام 1990 بإيطاليا.

تونس

شارك المنتخب التونسي في نهائيات كأس العالم ثلاث مرات متتالية أعوام 1998 و2002 و2006، يرى الصحفي التونسي فوزي ضويوي أنه من "الصعب جدا" أن تتجاوز تونس دور المجموعات، نظرا لوقوعها في مجموعة صعبة إلى جانب بلجيكا، التي تعد أحد أفضل المنتخبات في العالم في الوقت الحالي، ومنتخب انجلترا صاحب الخبرات الكبيرة في المونديال..

المغرب

عاد منتخب المغرب للمشاركة في كأس العالم بعد غياب دام لمدة 20 عاما، ووقع في مجموعة صعبة تضم إلى جانبه كلا من البرتغال وإسبانيا وإيران، يقول الخراشي: "لا عذر للمنتخب المغربي لكي يذهب بعيدا في كأس العالم هذه المرة، لأنه يضم كوكبة من اللاعبين المحترفين في أكبر الأندية الأوروبية، مثل المهدي بن عطية ونور الدين امرابط وأشرف حكيمي"..

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